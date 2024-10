Mentre in diverse realtà sarde cresce la preoccupazione per i casi di variante inglese, ad Alghero la situazione sembra migliorare giorno dopo giorno. E’ stato il sindaco Mario Conoci a tracciare il quadro della situazione sulla base dei dati forniti da Ats: nella Riviera del Corallo ci sono 25 positivi, due dei quali ricoverati in ospedale.

“Nel frattempo procede a pieno ritmo la campagna di vaccinazione che in questi giorni si sta concentrando sugli operatori sanitari, anche privati (dentisti, farmacisti, collaborati, ecc.) – fa sapere Conoci – Campagna che continuerà in base alle indicazioni comunicate dalle autorità sanitarie e alla disponibilità dei vaccini forniti. Teniamo alto il livello di responsabilità”.