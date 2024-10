Quattro pazienti sono già stati trasferiti nella struttura di Malattie infettive per essere assisiti in maniera più adeguata, gli altri tre restano per ora isolati in stanze singole nella Clinica, in quanto asintomatici. Sono stati sottoposti a tampone tutti i medici, infermieri e operatori socio sanitari che lavorano nella Clinica chirurgica, in tutto 65 persone, e solo uno è risultato positivo. Il tampone con analisi molecolare sarà ripetuto ogni 48 ore per otto giorni.

Il cluster è stato scoperto e isolato nella notte tra sabato e domenica in seguito a tampone molecolare positivo su un paziente che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico questa mattina.

Al momento il reparto resta attivo ma non vengono effettuati nuovi ricoveri. "In reparto vengono rispettate rigorosamente tutte le regole previste per la prevenzione del Covid. Tutti i pazienti accedono alla struttura con il green pass e tampone molecolare negativo. Per le visite viene seguito il regolamento vigente e si accede soltanto con green pass, e i visitatori rispettano il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine", afferma il direttore della Clinica di Chirurgia, Alberto Porcu. "L'esistenza di questi protocolli consente di individuare questo tipo di cluster e isolarli immediatamente", spiega la direzione strategica. "Si tratta di procedure necessarie, vista l'imprevedibilità di un virus a trasmissione aerea come questo, che impone un'attenzione continua. Il fatto, poi, che i tamponi successivi al ricovero vengano svolti sui pazienti, in particolare quelli che devono effettuare un intervento chirurgico, è un elemento di sicurezza nei riguardi di pazienti e operatori"