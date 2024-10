Domani, venerdì 4 ottobre, nel negozio Sky a Cagliari in via Paoli 63, alle ore 18, Costantino Della Gherardesca sarà il protagonista di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan.

Un’imperdibile occasione per gli abitanti del capoluogo sardo, che hanno la possibilità di conoscere dal vivo uno dei talent più rappresentativi della famiglia Sky, parlare delle sue esperienze televisive e dei suoi show.

I fan potranno infatti fargli domande, conoscere qualche curioso retroscena dei programmi e delle avventure di cui è stato protagonista in una carriera che l’ha portato a essere tra i conduttori più amati dal pubblico italiano. Una carriera nella quale ha sempre posto la sua cifra stilistica, il suo sarcasmo e la sua preparazione a mo’ di firma indelebile in programmi sempre diversi tra loro. Nel corso del meet & greet, Costa racconterà inoltre la propria idea di intrattenimento e svelerà i progetti futuri, oltre a essere a disposizione per foto e autografi.

L’incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.