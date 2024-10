La vecchia foto pubblicata sulla pagina Facebook della Parrocchia di San'Antonio Abate di Desulo, oggi, ha riportato alla memoria della comunità barbaricina il vecchio e tenerissimo ricordo di un loro compaesano ormai scomparso.

Si tratta di Giuseppe Littarru, canonico desulese che conobbe personalmente Angelo Roncalli (il futuro Papa Giovanni XXIII) durante gli anni del seminario a Roma ai primi del '900. Il canonico Littarru, evidentemente, conservò nel tempo un rapporto di stima e affetto con quello che sarebbe passato alla storia come il "Papa buono" e che nel 1961, due anni prima di morire, lo volle incontrare nuovamente in Vaticano in udienza privata.

E' questo il ricordo che oggi ha riportato alla luce la Parrocchia Sant'Antonio Abate nella sua pagina; la foto pubblicata, infatti, ritrae il canonico Littarru e Papa Giovanni insieme nei Sacri Palazzi e, affianco, un'annotazione del religioso desulese che scrisse:

"Ricordo dell'amabile udienza pontificia del 16 maggio 1961, nella quale, col Santo Padre rievocammo, tra i ricordi giovanili del Seminario Romano, le frequenti conversazioni, d'allora, intorno ai nostri luoghi natali, Sotto il Monte (BERGAMO), e Desulo (ORISTANO); paesi ricchi di fede ed esempio di vita cristiana.

Oristano, 12 ottobre 1961



Canonico Giuseppe Littarru

Prelato Domestico di Sua Santità"