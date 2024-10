Scene che sembrano tratte da un film, ma sono accadute realmente, nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, a Osimo (Ancona) in via Molino Mensa dove si è sfiorata la tragedia. Due Ferrari sfrecciavano in salita ad almeno 130 km/h, come se stessero gareggiando, ma arrivate in prossimità di una curva stretta sono andate dritte, saltando un fosso e finendo contro la recinzione di una villa con piscina.

L'incidente fortunatamente non ha causato feriti gravi e la rocambolesca corsa delle due auto è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione, il cui muretto di recinzione è stato sfondato e residui di terra e pezzi di carrozzeria sono arrivati fino alla piscina.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i Carabinieri, la Polizia locale e la squadra dei vigili del fuoco di Osimo che ha spento l'incendio divampato su una delle due auto e ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti.

Ma chi c'era alla guida dei due 'bolidi' (uno benzina e l'altro ibrido)? Due uomini di nazionalità belga, di 50 e 54 anni - uno dei quali è rimasto ferito, ma non in maniera grave - che si trovavano in vacanza nella zona presso alcuni amici.

In una delle due Ferrari c'era anche una passeggera.