“La sofferenza mentale e i disturbi psichiatrici secondo il DSMV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)”, è una delle due nuove proposte di formazione che ha già avuto un’ottima risposta lo scorso 3 Marzo. Organizzato, sostenuto e monitorato dall’equipe della Cooperativa Sociale Approdi, che ha sede a Nuoro, e tenuto dalla Dott.ssa Chiara Bandecchi, Medico Psichiatra e Psicoterapeuta, ha raccolto 36 partecipanti attenti e coinvolti.

Tre sono stati i macro elementi trattati:

- le caratteristiche cliniche dei principali disturbi psichiatrici, quali disturbi psicotici, disturbi dell’umore e disturbi d’ansia;

- l’associazione a questi dell’uso di sostanze: la “doppia diagnosi”;

- la relazione con il paziente psichiatrico: in che modo il “carattere” può influenzare il quadro psicopatologico.

La complessità dell’area psichiatrica richiede per i relativi operatori grande sostegno e condivisione. La formazione diventa così sia dal punto di vista contenutistico, ma anche, e in particolar modo, dal punto di vista relazionale, di fondamentale importanza.

È per questo motivo che la Cooperativa Approdi, operante nel settore da oltre 10 anni, ha ritenuto opportuno organizzare momenti di formazione, confronto e condivisione, ponendo rilievo nell’importanza della relazione e nell’interdisciplinarietà professionale.

Che cos’è la malattia mentale e con quale sentimento si approcciano ad essa i vari operatori, sono stati i primi elementi presi in considerazione dalla Dott.ssa Bandecchi attraverso un brainstorming organizzato in piccoli gruppi formatisi spontaneamente. Tale attività ha dato la possibilità, in seguito, di creare un unico grande gruppo che si è unito grazie alla scoperta della condivisione delle stesse paure, le stesse difficoltà, ma anche molte potenzialità e risorse.

Il prossimo appuntamento dal titolo “La comunicazione efficace nell’equipe di lavoro, il lavoro del caso clinico” si terrà sempre a Nuoro il 17 Marzo e sarà tenuto dalla Dott.ssa Damiana Culeddu, Psicologa del Lavoro.

I corsi sono rivolti a tutti gli operatori che prestano la loro professionalità nel sociale: Assistenti Sociali, OSS, Psicologi, Operatori di Comunità, Servizi Domiciliari e Scolastici.

Per qualsiasi informazione e per prendere visione del piano formativo 2017, potete visitare il sito http://www.approdinuoro.it/formazione/