Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato volta a contrastare tutti quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali nella provincia di Sassari, in particolare l’eccesso di velocità.

Particolare il caso di due berline immortalate dal Telelaser Trucam e che sfrecciavano rispettivamente a 192 e 181 km/h. Solo nell'ultima settimana la Polizia Stradale di Sassari ha ritirato, a causa dell'eccesso di velocità, ben 12 patenti di guida, con periodi di sospensione fino a 12 mesi.

Sempre sulla strada Sassari-Olbia si è verificato un allarmante incidente stradale, fortunatamente senza feriti, dovuto alla condotta sconsiderata del conducente di un furgone che, in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di oltre 4 volte il limite consentito, ha imboccato contromano la Statale 729, urtando due autoveicoli che procedevano regolarmente nel senso opposto.

Anche in questo caso gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente per l'applicazione della sospensione dalla guida fino a 2 anni oltre che al sequestro del mezzo. I servizi di controllo della Polstrada non si sono limitati alla Sassari-Olbia, ma hanno riguardato anche le strade statali 291 Sassari-Alghero e 131 "Carlo Felice".