Anche questa settimana sono proseguiti i controlli della Polizia in tutta la provincia di Sassari. Complessivamente sono state controllate oltre 1500 persone e 100 esercizi pubblici.

Durante tutte le verifiche effettuate, gli operatori hanno riscontrato alcune irregolarità al DPCM che hanno portato, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari anche alla temporanea chiusura di due attività. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative in violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica nei confronti di circa venti persone.

A Sassari sono state sanzionate due attività con l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni di un bar nelle vicinanze delle Questura, perché somministrava bevande al banco ai clienti nonostante i divieti imposti dall’attuale normativa e di un night club nella zona industriale Predda Niedda, per il mancato rispetto delle normative Covid. Il titolare e i clienti sono stati identificati e sanzionati e sono in corso ulteriori verifiche da parte della Polizia Amministrativa, al fine di seguenti sanzioni amministrative circa la gestione dell’attività in zona rossa.