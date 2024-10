(Nella foto: Nicoletta Malesa presidente CAM Nord Sardegna)

"Contro la violenza e a favore del sogno che diventa realtà" è solo una delle tante frasi tratte dal libro "Grace, diario di un Angelo" di Alessandro Cadelano che sabato 11 marzo alle ore 18:00, sarà presentato per la prima volta ad Olbia presso i locali della libreria Ubik, in occasione della settimana che ricorda le origini dell'8 marzo, tra le iniziative promosse dal CAM (Centro Ascolto Uomini Maltrattati) del Nord Sardegna dal tema "Dalla consapevolezza all'Agire".

"Una scelta quella di ripartire dai luoghi di cultura - afferma la presidente del CAM Nord Sardegna, Nicoletta Malesa – dettata sì dalla necessità di sensibilizzare, ma soprattutto di abbattere quei retaggi culturali che tanto alimentano la violenza e attraverso la sua minimizzazione o scarsa comprensione del fenomeno nella sua totalità".

Un libro, quello di Alessandro Cadelano, vincitore del premio Eleonora d'Arborea, scelto dall'associazione per la forza del messaggio in esso contenuto: "La mia vita poteva ricominciare" dice la stessa protagonista, Grace, tra le pagine di un romanzo che parla di violenza domestica in una forma inaspettata che lascia il lettore sospeso fino alla fine.

“La storia di una donna per parlare di uomini, di figli, e di società anche, perché non si può prescindere dall'impatto che le varie gure chiamate in causa o anche solo coinvolte su un fenomeno così discusso, siano esse istituzionali o protagonisti del quotidiano, rivestano nei vari ruoli a più livelli”.

Appuntamento per sabato 11 marzo dunque, all'interno dello spazio accogliente della libreria Ubik, divenuta ormai luogo d'incontro culturale, per parlare di violenza a attraverso una storia, un racconto, un libro, ma sopra u o per parlare di cambiamento, come riportato dal tolo della serata, dalla Consapevolezza all'Agire appunto.

Interverrà insieme all'autore, Alessandro Cadelano, la presidente del CAM Nord Sardegna, Nicoletta Malesa. Modera Elena Mascia, giornalista.