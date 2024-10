Si era classificato terzo all'edizione numero 7 di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Pasqualino Maione ha pubblicato un video su TikTok in cui appare irriconoscibile, col viso gonfio e a causa dei farmaci. Nell'estate del 2022 era stato contagiato dal Covid, in forma molto aggressiva, e adesso è affetto da meningite.

"Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo - ha raccontato -, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto".

"Purtroppo sono stato poco bene - ha spiegato ai suoi follower -, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po' dai social". L'ex concorrente di Amici ha poi motivato il cambiamento del suo viso: "No, non sono ingrassato. Questo è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo".

E nonostante le difficoltà attraversate ha voluto tranquillizzare i suoi fan: "La strada è ancora lunga, però ce la faremo".