Sono due le compagnie ad aver presentato offerte per la gara sui voli della continuità territoriale da e per Alghero verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per il periodo dal 27 ottobre prossimo al 25 ottobre 2025. Rispetto a quanto accaduto in precedenza, stavolta la gara non è andata deserta.

Ita Airways si è candidata per entrambe le tratte, mentre su Roma ha presentato la sua offerta anche Volotea, che già ha in affidamento le rotte su Olbia. Lo ha verificato questo pomeriggio il seggio di gara presieduto dal direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale dell'assessorato dei Trasporti, Fabrizio Madeddu, che ha aperto le offerte pervenute sulla piattaforma SardegnaCat sino alla scadenza di oggi alle 13.

Come anticipato, non c'è, invece, Aeroitalia che sino al 26 ottobre dovrà comunque operare il servizio. Poche ore prima della scadenza dei termini la compagnia, che si era aggiudicata già le rotte in esclusiva dall'aeroporto di Cagliari e in compartecipazione con Volotea su Olbia, ha confermato le voci già nell'aria di dismissione. Prima un post sui social della compagnia: "Arrivederci Alghero! È stato un volo bellissimo", poi la conferma dei vertici. "Vogliamo concentrarci su Cagliari - annuncia Intrieri - dove ci saranno quattro aeromobili basati". Un passo per avvicinarsi anche alla Sicilia, dove il vettore punta a rafforzare e consolidare l'offerta.

Il seggio questo pomeriggio ha registrato le offerte pervenute per il bando ad hoc e la presenza dei relativi documenti necessari, poi ci sarà la seduta dedicata all'esame delle offerte, tecnica ed economica. Il bando della continuità territoriale era stato pubblicato dalla giunta Todde, da poco insediata, a maggio scorso. Sei le rotte divise sui tre scali sardi. Per Alghero nulla di fatto: lo scorso luglio all'apertura delle buste nessuno aveva presentato offerte. Un mese dopo il nuovo bando: l'assessorato regionale guidato da Barbara Manca ha indetto la nuova procedura ad hoc per lo scalo del nord Sardegna con un aumento delle risorse a disposizione per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree. La base d'asta per la rotta di Milano (andata e ritorno) è di 3,8 milioni (iva compresa), rispetto ai 2,2 precedenti. Per Roma 7,9 mln contro 5,4, con un incremento rispettivamente del 69% e del 46%.

"La presenza di offerte presentate da due compagnie per le tratte in continuità territoriale da Alghero per Roma e Milano è da accogliere con favore, ma è chiaro che bisogna lavorare per superare le criticità che hanno determinato il progressivo allontanamento delle compagnie dallo scalo di Alghero”. Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, commenta l’apertura delle buste per la gara sui voli in continuità territoriale. “Confidiamo, in prospettiva, nella Regione e nella nuova continuità territoriale, per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, che deve restare in cima all’agenda politica a tutti i livelli. È tempo, per il Nord Ovest della Sardegna, di agire in un’ottica di rete metropolitana e lavorare tutti insieme per gettare le basi di un sistema in grado di fornire ai residenti dell’Isola il diritto a potersi spostare da e per la Sardegna in modo paritario a chi non vive la condizione di insularità e di colmare questo gap di mobilità. C’è da evidenziare che le risultanze di oggi sulla partecipazione alla gara sono legate all’importante lavoro dell’Assessorato regionale per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree, dopo che il precedente bando era andato deserto. La scelta della Compagnia Aeroitalia annunciata in data odierna di lasciare lo scalo di Alghero, inoltre, è quindi la logica conseguenza dell’intenzione già dichiarata a Giugno 2024 e palesata definitivamente con la mancata offerta in sede di gara”.