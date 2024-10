In queste ultime ore si è verificato un problema tecnico sul sito di Volotea relativo ai voli in continuità territoriale da e per la Sardegna. Nello specifico, quando un utente prenota un volo in continuità territoriale accedendo da computer sul sito della compagnia spagnola, vengono aggiunti dei costi per l'acquisto del bagaglio che non sono dovuti.

“A seguito di alcune segnalazioni l'assessorato dei Trasporti ha prontamente contattato il vettore per avere delucidazioni in merito. La compagnia ha risposto che si tratta di un problema tecnico del sito che sarà sistemato entro la fine di questo weekend” si legge in una nota dell’assessorato.

Nel frattempo è possibile utilizzare la app per smartphone in cui non si verifica l'anomalia. Gli utenti che hanno inavvertitamente acquistato servizi superflui pagando un costo non dovuto saranno opportunamente rimborsati, come assicurato da Volotea. Entro la giornata di lunedì il vettore pubblicherà un annuncio sul suo sito in cui comunicherà le modalità di rimborso.