“Entro il prossimo aprile dovremo depositare il bando della continuità territoriale aerea, contiamo di farlo anche prima, con il concorso della commissione Trasporti e del Consiglio, cercando di ridurre il peso dell’offerta economica e di valorizzare l’offerta tecnica”. Parole di Barbara Manca, assessora ai Trasporti della Giunta Todde convocata questa mattina con il suo staff in audizione le parlamentino competente, guidato da Roberto Li Gioi (Cinque stelle).

L’esponente dell’esecutivo ha esordito spiegando che “dobbiamo passare dal servizio minimo garantito alla certezza dello spostamento, soprattutto quando all’ultimo insorge la necessità di farlo, per ragioni di salute o di lavoro. Oggi le compagnie sono incentivate al ribasso ma a noi sardi interessa più la qualità del servizio che il risparmio. Dobbiamo convincere l’Unione Europea che le nostre richieste non sono velleitarie e perfezionare il modello degli “aiuti sociali” senza incorrere in osservazioni da parte dell’Ue. Puntiamo a dare sostegni ai viaggiatori e non incentivi impropri alle compagnie. Faremo una manifestazione di interesse e vedremo chi aderirà alla nostra proposta per gli aiuti sociali”.

Numerosi gli interventi dei commissari. Franco Mula (Alleanza Sardegna) ha espresso preoccupazione: “I sardi continuano a non spostarsi e soprattutto a rientrare facilmente. Che garanzie abbiamo poi su Aeroitalia che ha vinto di recente la gara per continuità? Ha una flotta adeguata?”. Emanuele Matta (Cinque stelle) ha chiesto “investimenti sul sistema aeroportuale perché sia appetibile per le low cost” e ha aggiunto che “manca l’informazione ai cittadini sul sistema di aiuti sociali per il volo”. Sandro Porcu (Orizzonte Comune) ha chiesto di valutare “il modello delle Baleari come nuovo sistema della continuità territoriale della Sardegna” mentre dal Pd e dai Progressisti Gigi Piano e Francesco Agus hanno chiesto alla Giunta “cosa accadrà dal 2025 e quale modello di continuità l’esecutivo Todde intende sposare, visto che l’attuale sistema monopolistico è fuori dai tempi e non soddisfa le esigenze dei sardi”.

Dopo aver assicurato un intervento sul trasporto merci (“chiediamo un bando autonomo al ministero”) rispondendo al consigliere Ivan Pintus (Progressisti), in replica l’assessora Manca ha detto ai commissari: “Abbiamo incontrato ieri Aeroitalia e ci ha assicurato che non ci saranno problemi per l’erogazione del servizio e che la loro flotta è sufficiente. Le risorse che abbiamo risparmiato dobbiamo destinarle a migliorare le qualità dei servizi complementari della continuità come gli aiuti sociali. Gli uffici stanno già lavorando su questo e l’aiuto della commissione Trasporti sarà fondamentale per il nuovo bando, che contiamo di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue entro il prossimo aprile se non prima”.

Soddisfatto il presidente Li Gioi: “Un’ottima audizione, l’assessora Manca ritiene davvero che il contributo della commissione che presiedo sia determinante e ci saranno di certo nuove occasioni per suggerire spunti per il prossimo bando della continuità territoriale aerea ma anche per risolvere le criticità del trasporto marittimo passeggeri e merci. Anche se in questo campo la competenza è del governo centrale e non nostra, dunque agiremo come potremo ma nella consapevolezza l’ultima parola non spetta a noi. Faremo la nostra, questo è sicuro”.