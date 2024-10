Si chiama Giorgio Manca e viene da Teti il campione in carica dell'Eredità, quiz tv condotto su Rai Uno da Fabrizio Frizzi.

Divenuto campione del programma lunedì sera, Giorgio si è presentato al pubblico con il tradizionale abito di velluto sardo. Ha offerto la sua simpatia eseguendo il canto popolare "a duru duru tia Mariola" come rito scaramantico prima delle sue partite e stasera, dopo tre giorni, ha conservato il titolo di campione pur non vincendo il gioco della Ghigliottina. Prosegue dunque la sua avventura nel gioco del tardo pomeriggio di Rai Uno, in bocca al lupo Giorgio!