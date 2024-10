"Oggi è iniziato il Flop tour, abbiamo riempito le piazze d'Italia". Salmo polemico sui social: il rapper olbiese, in riferimento all'uscita del suo nuovo album (intitolato Flop), posta ironicamente le foto di alcuni incontri dell'ex premier Giuseppe Conte in giro per l'Italia, in piazze gremite di gente.

Dopo la maxi-polemica dell'evento ad Olbia l'artista torna sulla vicenda concerti, lasciando intendere come, a differenza di questi, dinnanzi ai comizi politici non venga preso alcun provvedimento che garantisca il pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Quattro foto in cui il presidente del Movimento 5 Stelle è attorniato da giornalisti, fotografi ed elettori. "Grazie a tutti, la vostra accoglienza è stata incredibile - prosegue il cantante sardo -, ora andatevene a f.....o!".