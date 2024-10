Contagi Covid in crescita in tutta Europa. Diversi Paesi stanno adottando misure restrittive per tentare di arginare la diffusione del coronavirus e con l'incognita della variante Omicron. "Sono ancora giorni non semplici", ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio in apertura dell'Healthcare Summit de Il Sole 24 Ore.

"Come è evidente stiamo ancora dentro il pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutti i Paesi europei e, anche se leggermente più bassi, numeri importanti e in crescita anche nel nostro Paese", ha aggiunto.

"Non c'è alcun dubbio che ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo contro Covid-19, e cioè la campagna di vaccinazione. I numeri degli ultimi giorni - rivela - sono numeri molto incoraggianti"

"C'è una crescita importante delle terze dosi e c'è una crescita anche delle prime dosi, a riprova che le misure che abbiamo stabilito stanno dando un ulteriore impulso importante alla campagna di vaccinazione", evidenzia il ministro della Salute.