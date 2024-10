Non tutti sanno cosa sono i consultori, e dunque è opportuno dare una definizione. Si tratta di presidi sanitari nati nel 1975 grazie alla legge 405, il cui scopo era ed è tuttora quello di tutelare la salute sessuale e quella riproduttiva delle donne, offrendo un supporto femminista e dei servizi multidisciplinari gratuiti. Tra questi ultimi, rientrano molteplici consulenze mediche come quelle ginecologiche e ostetriche, ma non manca anche l’importante assistenza sociale. Tuttavia, negli ultimi anni le strutture di tali presidi hanno spesso esplicitato delle carenze per cui non hanno potuto assicurare le qualità dovute, e i servizi sono stati frequentemente compromessi.

Nei consultori presenti in Italia, il quadro generale comprende la presenza di psicologi professionisti che svolgono un ruolo fondamentale nell'offrire supporto alle persone. Queste figure forniscono servizi di consulenza psicologica per una vasta gamma di criticità, aiutando chi ne ha necessità ad affrontare sfide e problemi legati alla sfera emotiva e relazionale. Dunque, anche la salute mentale viene ritenuta essenziale al pari degli aspetti legati al corpo di una donna, ma i consultori italiani devono affrontare ogni giorno delle sfide ostiche per poter assicurare il corretto svolgimento dei servizi promessi.

Lo stato attuale dell’arte tramite i consultori italiani

Ciò che viene fatto per le donne è un lavoro a regola d’arte, anche se la situazione dei consultori italiani allo stato attuale non è propriamente rosea. I servizi sanitari in ciascun territorio lasciano, purtroppo, abbastanza a desiderare. A Catania ci sono state parecchie lamentele da parte dei professionisti collaboratori, così come delle donne protagoniste di alcune vicende piuttosto spiacevoli. Talvolta, tali presidi sono stati trovati chiusi o con dei danni strutturali così imponenti da non permettere agli psicologici e ai vari medici di lavorare come avrebbero dovuto.

Per fare un altro esempio tangibile, a Trieste si è pensato di ridurre il numero dei consultori da 4 a 2, ma la suddetta proposta non è affatto piaciuta al Comitato di partecipazione dei Consultori, il quale ha rivendicato l’assoluto bisogno di mantenere ogni consultorio aperto e funzionante. Anzi, la volontà è quella di migliorare ciascun presidio attraverso degli appositi finanziamenti e con l’aiuto attivo degli abitanti locali. Si segnala, invece, che nella Locride (Calabria) si temeva una chiusura dei sette consultori presenti nel 2021, sia a causa della carenza di personale che per via delle gravi condizioni strutturali.

Basti pensare al consultorio di Stilo, dove soltanto un’ostetrica provvedeva a lavorarci per due volte a settimana, e per di più in un presidio dagli evidenti problemi igienici e di costruzione. Per merito del movimento conosciuto come ‘Riprendiamoci i consultori’, formato sia da professionisti che privati cittadini, le varie situazioni sono state rese pubbliche ai media, e la campagna di sensibilizzazione è riuscita nel suo obiettivo. Infatti, il presidio di Stilo è stato spostato in un edificio situato a Bivongi, e qui hanno cominciato a collaborare psicoterapeuti, ginecologi e psicologici. Nonostante alcuni miglioramenti, i consultori devono essere promossi e aiutati perennemente, così da supportare le donne le quali necessitano di una mano su uno o più fronti.

L’evoluzione dei consultori nel tempo

Come anticipato, i consultori hanno avuto origine nell’Italia degli anni Settanta, e originariamente erano stati concepiti con l’idea di fornire alle donne un luogo di supporto fisico e morale. Infatti, tali presidi avevano l’obiettivo di promuovere la consapevolezza delle donne circa i propri processi produttivi. Nonostante le suddette radici, la realtà dei consultori è piuttosto limitata e ne compromette la qualità, tra carenze strutturali e quelle di personale. Ad un certo punto, sono sorte persino delle controversie politiche a causa di pressioni sociali esercitate per l’interruzione volontaria di gravidanza, azione che avveniva proprio all’interno dei consultori. Alcune regioni hanno cominciato a vietare l’aborto farmacologico, e in aggiunta la distribuzione sui territori di questi presidi hanno contribuito a generare disuguaglianze e scontri ideologici.