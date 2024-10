Ecco la possibile composizione del Consiglio regionale della Sardegna, dopo le elezioni di domenica scorsa, sulla base dei dati ancora ufficiosi. Bisognerà attendere i calcoli elettorali dell'Ufficio centrale regionale e la proclamazione degli eletti per conoscere l'esatta attribuzione dei seggi per liste e circoscrizioni.

CENTRODESTRA (36 consiglieri). Presidente Christian Solinas (Psd'Az). LEGA (8 seggi): Andrea Piras, 28 anni, impiegato (Cagliari); Sara Canu, libera professionista (Cagliari); Michele Pais, 44 anni, consigliere comunale di Alghero (Sassari); Maria Assunta Argiolas, 43 anni, avvocata (Sassari); Dario Giagoni, vicecoordinatore regionale (Olbia-Tempio); Pierluigi Saiu, 39 anni, consigliere comunale di Nuoro (Nuoro); Annalisa Mele, 57 anni, medico (Oristano); Michele Ennas, 37 anni, ingegnere (Carbonia-Iglesias).

PSD'AZ (7 seggi): Gianni Chessa, ex assessore comunale ai Lavori pubblici della Giunta Zedda, 58 anni, dipendente Ats (Cagliari); Nanni Lancioni, consigliere regionale uscente, 53 anni, imprenditore (Cagliari); Stefano Schirru, 38 anni, imprenditore (Cagliari); Pietro Maieli, 42 anni, veterinario (Sassari); Franco Mula, 57 anni, gia' consigliere regionale dei Riformatori ed ex sindaco di Orosei (Nuoro); il consigliere regionale uscente Giovanni Satta, 52 anni di Budduso' (Olbia-Tempio); Fabio Usai, consigliere comunale di Carbonia, 41 anni (Carbonia-Iglesias)

FORZA ITALIA(6 seggi): Alessandra Zedda, capogruppo uscente, 52 anni, dirigente della pubblica amministrazione (Cagliari); Ivan Piras, 36 anni, sindaco di Dolianova e vicecoordinatore regionale del partito (Cagliari); Antonello Peru, 54 anni, vicepresidente uscente del Consiglio regionale, funzionario, ex sindaco di Sorso; Emanuele Cera, sindaco di San Nicolo' d'Arcidano, 50 anni (Oristano); Giuseppe Talanas, 39 anni, avvocato (Nuoro); Angelo Cocciu, 47 anni, vicesindaco di Olbia (Olbia-Tempio).

RIFORMATORI SARDI (3 o 4 seggi): Michele Cossa, consigliere regionale uscente eletto per la terza volta, impiegato, 58 anni (Cagliari); Aldo Salaris, vicesindaco di Bonorva (Sassari); Giovanni Antonio Satta, 60 anni, sindaco di Budduso' (Olbia-Tempio). Un eventuale quarto seggio, forse a spese dell'Udc, andrebbe all'uscente Alfonso Marras (gia' Udc), il piu' votato dei Riformatori a Oristano.

FRATELLI D'ITALIA (3 seggi): Paolo Truzzu, 46 anni, consigliere regionale uscente, impiegato e portavoce regionale del partito (Cagliari); Nico Mundula, medico di Ozieri (Sassari). Il terzo seggio potrebbe andare a Gianluigi Rubiu, ex capogruppo dell'Udc nella scorsa legislatura poi passato a FdI (Carbonia-Iglesias) o a Francesco Mura, sindaco di Nughedu Santa Vittoria (Oristano): dipendera' dalla conta finale dei voti che stabilira' se il seggio andra' assegnato al collegio del Sulcis o a quello di Oristano.

SARDEGNA20VENTI-TUNIS (3 seggi): Stefano Tunis, 46 anni, dirigente d'azienda e consigliere regionale uscente (Cagliari); Pietro Moro, medico di Laerru, 59 anni (Sassari); Domenico Gallus, consigliere uscente di FdI, medico e sindaco di Paulilatino (Oristano).

PRO SARDINIA-UDC(2 o 3 seggi): Giorgio Oppi, 79 anni, segretario regionale del partito, rieletto in Consiglio regionale per la nona volta (Cagliari); Andrea Biancareddu, sindaco di Tempio Pausania, gia' consigliere e assessore regionale (Olbia-Tempio). Il terzo consigliere potrebbe essere l'uscente Gian Filippo Sechi, 52 anni, medico di Sassari (Sassari).

SARDEGNA CIVICA(1 seggio): Roberto Caredda, 63 anni, sovrintendente di polizia in pensione (Cagliari)

FORTZA PARIS(1 seggio): Valerio De Giorgio, 64 anni, ispettore di guardia di finanza a Cagliari (Cagliari).

CENTROSINISTRA(17 seggi piu' quello che spetta al candidato presidente sconfitto Massimo Zedda). PD (8 seggi). Piero Comandini, consigliere regionale uscente, 57 anni, funzionario Arpas (Cagliari); Cesere Moriconi, riconfermato, 55 anni, impiegato (Cagliari); Valter Piscedda, ex sindaco di Elmas, 49 anni, consigliere regionale rieletto (Cagliari); Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale uscente, medico, 63 anni (Sassari); Roberto Deriu, consigliere regionale uscente, ex presidente della Provincia di Nuoro, 49 anni (Nuoro); Giuseppe Meloni, ex sindaco di Loiri Porto San Paolo, 39 anni, consigliere regionale uscente (Olbia-Tempio); Gigi Piano, gia' capo di gabinetto dell'assessore regionale dell'Urbanistica Cristiano Erriu, 53 anni (Medio Campidano); Salvatore Corrias, sindaco di Baunei (Ogliastra).

LIBERI E UGUALI(2 seggi): confermati i due consiglieri regionali uscenti e sindaci Eugenio Lai (Escolca), gia' vicepresidente del Consiglio regionale (collegio di Cagliari), e Daniele Cocco (Bottida), capogruppo uscente (Sassari).

CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA(2 seggi). Francesco Agus, 36 anni, consigliere regionale uscente, gia' presidente della Prima commissione (Cagliari); Gian Franco Satta, sindaco di Tergu, 46 anni (Sassari).

NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA(2 seggi). Laura Caddeo, 61 anni, dirigente scolastica (Cagliari); Diego Loi (Oristano).

FUTURO COMUNE CON ZEDDA (2 seggi). Raimondo Cacciotto, consigliere regionale uscente del Pd, 40 anni, di Alghero (Sassari); Franco Stara, impiegato (Cagliari).

SARDEGNA IN COMUNE(1 seggio). Maria Laura Orru', 37 anni, ingegnere (Cagliari)

MOVIMENTO 5 STELLE (6 seggi). Michele Ciusa, 30 anni, consulente (Cagliari), Carla Cuccu, 48 anni, avvocata (Cagliari); Sebastiano Sassu (Sassari); Alessandro Solinas, 30 anni, praticante avvocato (Oristano); Elena Fancello, commercialista di Dorgali, 55 anni (Nuoro); Roberto Li Gioi, consulente finanziario di 54 anni.