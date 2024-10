Sono stati consegnati, questa mattina, all’impresa esecutrice i lavori di realizzazione dei lotti 1 e 4 per il completamento del collegamento viario Sassari-Alghero. La consegna è avvenuta sulla strada statale 291 Var “della Nurra”, all’altezza del bivio di Rudas ad Alghero, nel corso di un incontro convocato dal Subcommissario per le opere stradali e Assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu: “è un passaggio fondamentale che fissa un tassello decisivo – sottolinea l’assessore - per la realizzazione degli ultimi 4 chilometri verso la città di Alghero e i 6 di collegamento all’aeroporto Riviera del Corallo di Fertilia”.

Per il completamento dell’opera e ultimare il collegamento tra Sassari e Alghero restano quindi da realizzare il tratto compreso tra lo svincolo di Mamuntanas e la città di Alghero (Lotto 1,) con una lunghezza complessiva di 4,2 km, il tratto di raccordo tra il Lotto 1 e la Circonvallazione di Alghero, lungo 1,7 km e la bretella di collegamento tra la S.S.291 e l’Aeroporto di Fertilia (Lotto 4) che si estende per 3,2 km.

L’appalto è stato aggiudicato lo scorso 24 maggio (pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale) al Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Aleandri S.p.A., Fincantieri Infrastructures S.p.A., I.C.A.P. S.r.l. e EuroAppalti S.r.l. La durata dei lavori prevista dal progetto è pari a 1.260 giorni, a partire dalla data di consegna dei lavori.

“Si tratta di una notizia attesa da tempo – evidenzia Piu - e rappresenta l’avvio verso il completamento di un’opera che riveste una fondamentale importanza strategica nel sistema viario regionale, collegando tra loro due centri di riferimento per il territorio della parte settentrionale dell’isola come Sassari e Alghero, e garantendo l’accessibilità ad una delle porte d’ingresso dell’Isola, rappresentata dallo scalo aeroportuale di Alghero-Fertilia”.

All’incontro sono intervenuti il Responsabile della Struttura Territoriale Anas ing. Francesco Ruocco, il Responsabile AGR - RUP ing. Salvatore Campione; il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e il sindaco di Olmedo Antonio Faedda.

Il costo complessivo dell’opera è di 232.358.646,08 euro, con un ulteriore incremento delle risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura pari a 38.226.751,87 euro.