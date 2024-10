CONCORSO FOTOGRAFICO

IL CARNEVALE BARBARICINO TRA I SENTIERI DELL'IDENTITÀ

REGOLAMENTO

ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Consorzio Bim Taloro e da Sardegna Live e si svolge dal 16 gennaio al 12 marzo 2014 ed è aperto a tutti coloro che vorranno documentare il Carnevale barbaricino nei diversi luoghi in cui viene rappresentato.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il Carnevale, nei sentieri di un’identità che può essere scoperta e riscoperta. Il centro Sardegna e il suo territorio con la pluralità di espressioni che caratterizzano i riti, i ritmi, le suggestioni del Carnevale barbaricino, visto e fotografato con occhi nuovi e differenti oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti, senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare una foto che ritrae il tema del succitato concorso (con indicazione del luogo in cui viene realizzata e del titolo che si vuole dare all’immagine) e una scheda indicante nome, cognome e indirizzo dell’autore, sottoscritta dallo stesso, il quale autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle immagini per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali promosse dal Consorzio Bim Taloro e da Sardegna Live.

Il materiale fotografico dovrà essere spedito all’indirizzo redazione@sardegnalive.net , entro e non oltre il giorno 10 marzo 2014.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere in alta definizione e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.

GIURIE

Saranno due le Giurie che valuteranno i lavori pervenuti con giudizio insindacabile, ciascuna delle quali assegnerà un premio per la propria categoria.

La prima Giuria (categoria “popolare”) è formata da tutti coloro che cliccheranno su MI PIACE attraverso la piattaforma Facebook sulla Pagina di Sardegna Live, che strutturerà uno spazio di raccolta di tutte le immagini che saranno inoltrate nei giorni indicati fino allo scadere de termine.

La seconda Giuria (categoria “istituzionale”), sarà formata dal Presidente del Consorzio Bim Taloro, Giovanna Busia e da diversi sindaci del territorio che si riuniranno per esprimere un parere che porterà all’assegnazione del premio.