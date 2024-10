“Con mio marito e i miei figli dormiamo tutti nella stessa stanza. Qualche sera fa ho sentito una puzza terribile e ho chiesto ‘chi ha fatto un peto?’ e tutti e tre mi hanno guardata come a dire ‘sono stato io’: ok, la mia famiglia ha un problema col gas“.

Kristen Bell, attrice 41enne molto conosciuta per le serie Tv Veronica Mars e The Good Place, ospite nel seguitissimo podcast del marito, Armchair Experts, ha raccontato un episodio di cattivo odore che riguarda la sua famiglia.

Kristen dice che con il marito Dax Shepard e i figli, Lincoln, 8 anni e Delta, 7, dormono tutti nella stessa stanza e che a volte c’è così tanta puzza che sembra sia entrato qualche animale a defecare dentro la camera.

Con in sottofondo le risate del marito, Bell ha continuato: “Al mattino dopo mi sono svegliata e ho detto ‘Wow, non solo il cattivo odore non si è dissipato ma ora sa anche di bruciato!”. Secondo l’attrice tutto dipende dal fatto che il marito usa un copri materasso Ooler ma invece che riempirlo con acqua lo riempie con una soluzione proteica. “Non fatelo”, si è raccomandata con il pubblico.