Ha investito nella notte un gregge cadendo dalla moto dopo aver urtato anche un'auto. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito sulla statale 387, nei pressi di Sant'Andrea Frius.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Brotzu. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri delle Stazioni di Gesico e di San Nicolò Gerrei, il centauro stava percorrendo in sella alla sua Bmw Gs la statale quando, arrivato all'altezza del chilometro 33,700, si è trovato davanti il gregge di pecore.

L'uomo ha centrato in pieno uno degli animali, uccidendolo. Poi la moto è finita contro una Renault Megane che arrivava dal lato opposto della strada. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il 118.

Il 60enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Brotzu, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno individuato il proprietario del gregge: un allevatore della zona.