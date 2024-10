A Gavoi, per il rinnovo del Consiglio comunale, scende in campo Giovanni Cugusi, di professione pastore. Il candidato sindaco sostiene un programma politico incentrato sulla necessità di tornare alla coltivazione della terra con un atteggiamento nuovo e al passo con i tempi.

DUELLO MANCATO Poco prima della presentazione ufficiale delle liste, secondo le indiscrezioni da tempo trapelate, i candidati alla poltrona di primo cittadino sarebbero dovuti essere due, ma all'ultimo minuto e senza alcun segnale di preavviso qualcosa è cambiato. Alcuni componenti del gruppo guidato da Enzo Cugusi, per la lista “Gavoi 2020”, infatti, non hanno confermato la candidatura e così non è stato possibile intraprendere il percorso per l'avvio della campagna elettorale che sembrava ormai una certezza.

L'unico candidato sindaco è, dunque, Giovanni Cugusi, 41 anni, diplomato e con una forte passione per la politica comunitarista. La sua lista, Comunidade, è accompagnata dal motto “qui siamo, qui restiamo, qui resistiamo” che racchiude l'essenza del programma presentato.

LA LINEA POLITICA «Comunidade è un movimento politico comunitarista - spiega Cugusi -, progressista che fa della democrazia partecipativa il proprio metodo e la propria bandiera».

Si parla dell'incentivazione delle produzioni locali, della riscoperta dei valori solidali e identitari, della custodia dell'ambiente e dei beni comuni, della collaborazione in rete fra operatori economici, di una nuova amministrazione che guardi al territorio e si ponga come entità politica forte nei confronti dello Stato e della Regione. Il programma è ampiamente condiviso.

«Da diversi mesi, circa cento persone del movimento - dice Cugusi - hanno lavorato ai tavoli tematici per redigere il programma partecipato e per presentare la lista dei candidati: tredici persone indipendenti dai partiti che intendono spendersi per il bene comune. Tra loro commercianti, artigiani, laureati, impiegati, operai, operatori culturali e sociali in rappresentanza delle forze vive del paese, che hanno fatto politica e associazionismo, con esperienze professionali maturate anche all'estero e immerse nel tessuto comunitario».

Il candidato sindaco della lista che non è stata presentata, Enzo Cugusi, ex amministratore a Torino nella squadra di Sergio Chiamparino, dopo quanto accaduto, ha comunque ringraziato tutti coloro che con passione, dedizione e sacrificio hanno creduto nel suo progetto e ha invitato tutti i cittadini gavoesi ad andare a votare.