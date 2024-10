Ridurre i costi dell'assicurazione è una priorità per molti consumatori, soprattutto in un contesto economico in cui ogni piccolo risparmio può fare la differenza. Esistono diverse strategie per abbassare il premio assicurativo, mantenendo comunque un'adeguata copertura. Una delle possibilità più efficaci, ma forse la meno conosciuta, è condividere la classe di merito tra auto e moto. Vediamo come funziona questa opzione e quali altre misure possono essere adottate per abbassare il premio assicurativo.

La classe di merito è un indicatore che riflette la condotta di guida di un assicurato. Migliore è la condotta, più bassa sarà la classe di merito e, di conseguenza, minore sarà il premio assicurativo. Grazie alla legge sull'RCA familiare, è possibile usufruire della stessa classe di merito per tutti i veicoli appartenenti al nucleo familiare. Questo significa che se un membro della famiglia ha una classe di merito vantaggiosa, gli altri membri (che convivono con lui) possono beneficiarne, applicando quella classe a più veicoli, siano essi auto o moto.

Questa possibilità di condivisione è stata introdotta inizialmente con la legge Bersani del 2007 e successivamente ampliata con l'RC Familiare entrata in vigore il 16 febbraio 2020. Da allora, è possibile trasferire la classe di merito non solo tra veicoli della stessa categoria, come da un'auto a un'altra auto, ma anche tra mezzi di trasporto differenti, come da un'auto a una moto o viceversa.

Per usufruire di questa opportunità, è necessario rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, chi cede la classe di merito deve far parte dello stesso stato di famiglia di chi la riceve. Inoltre, il proprietario del veicolo su cui ricade il trasferimento deve essere una persona fisica. Il passaggio può essere effettuato sia quando si acquista un nuovo veicolo, sia quando si acquista la nuova polizza per un veicolo già assicurato, a condizione che l'attestato di rischio del familiare non riporti sinistri negli ultimi cinque anni.

Il trasferimento della classe di merito può portare a significativi benefici economici. Ad esempio, nel caso di un neopatentato, che solitamente parte da una classe di merito alta (la quattordicesima) con premi assicurativi elevati, il trasferimento di una classe di merito più bassa da un familiare può ridurre drasticamente il costo della prima assicurazione. Inoltre, il trasferimento della classe di merito tra veicoli di diverse categorie può rappresentare un ulteriore vantaggio. I rischi associati a un'auto e a una moto sono diversi, e la possibilità di applicare una classe di merito più vantaggiosa può comportare notevoli risparmi.

Oltre alla condivisione della classe di merito, ci sono altre strategie per ridurre i costi dell'assicurazione. Confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative è fondamentale. Le tariffe possono variare notevolmente, e ottenere preventivi da più fornitori può aiutare a trovare l'opzione più conveniente. Optare per una franchigia più alta è un'altra possibilità: questo riduce il premio annuale, ma richiede di pagare di più di tasca propria in caso di sinistro. Inoltre, adottare misure di sicurezza come installare antifurti o dispositivi di localizzazione può ridurre i premi, poiché diminuiscono il rischio di furto o danneggiamento.

Pagare l'assicurazione annualmente anziché mensilmente può comportare sconti significativi, evitando le spese di gestione delle rate mensili. Evitare coperture non necessarie è un altro modo per risparmiare: molti pacchetti assicurativi includono servizi aggiuntivi che potrebbero non essere indispensabili per tutti i conducenti. Infine, la fedeltà a una compagnia assicurativa può essere premiata con sconti e offerte speciali, anche se è sempre consigliabile verificare periodicamente le tariffe offerte da altri assicuratori.

