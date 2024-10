Il mondo non si è fermato mai un momento

Come la sua ispirazione, che mai conosceva sosta



Amava la Sardegna, umile e generosa.

Come lui, che alla musica leggera ha dedicato una vita, con una leggerezza che gli permetteva di sorvolare più generazioni



Come una fontana che zampillava bei versi, custoditi tra la memoria collettiva



Buon viaggio, Jimmy. L'atterraggio sia morbido, tenero, delicato

Come le tue canzoni