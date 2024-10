Vi siete mai chiesti quanto sia cambiato il mondo negli ultimi anni? Forse non ce ne rendiamo conto ma quella che stiamo vivendo è una vera e propria rivoluzione. Internet ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare, di comunicare, di passare il tempo, di vivere. Proviamo a vederlo un po’ insieme.

Informarsi

Con la rivoluzione targata internet le distanze nel mondo si sono praticamente azzerate. Oggi basta visitare un sito d’informazione trovarsi catapultati dall’altra parte del mondo e confrontarsi con una notizia, sia essa di sport, di cronaca o politica. Il mondo della comunicazione è stato, dunque, letteralmente capovolto da internet. Tutto è più immediato, fruibile in tempo reale. I giornali cartacei stanno lasciando spazio, giorno dopo giorno, ad un nuovo modo di fare informazione che si sviluppa principalmente in rete grazie al supporto di foto e video che arrivano sugli schermi dei nostri smartphone in tempo reale. Un modo assolutamente nuovo di informarsi e fare informazione che fino a 10 anni fa era impensabile. Decisamente molto più democratico in quanto ora anche i piccoli giornali hanno la possibilità di condividere ai propri lettori, grazie alle dirette che vengono proposte attraverso i social, quello che accade in tempo reale ed in esclusiva, un determinato avvenimento senza dover per forza utilizzare le immagini della tv.

Streaming (legale)

Con internet è cresciuta a dismisura la passione per serie tv, film e documentari. Tutto rigorosamente in streaming, quello legale ovviamente. Negli Stati Uniti esce una nuova serie che promette spettacolo? Nessun problema, con lo streaming, grazie ad app come Netflix o come il nuovissimo Amazon Prime Video sarà disponibile in poche ore. E così anche per quanto riguarda i concerti dei nostri gruppi o cantanti preferiti. Sarà forse anche per questo motivo che si parla di crisi della tv? Le nuove generazioni, infatti, più che accendere la tv e guardarsi il film in programmazione preferiscono scegliersi loro cosa guardare, se vederlo a spezzoni in più giorni e magari anche scegliere la lingua in cui vederlo visto che queste app permettono di scegliere se guardarlo in lingua originale o meno.

Comunicare

Non possiamo assolutamente esimerci, poi, dal menzionare il modo di comunicare che internet di fatto ha influenzato in maniera irreversibile. Oggi è di uso comune effettuare videochiamate o semplicemente chattare con amici/parenti che si trovano anche all’altra parte del mondo con una naturalezza che fino a qualche anno fa era impensabile. Forse per i più giovani è stato un passaggio quasi scontato, mentre è davvero incredibile come anche le persone più avanti con l’età, vuoi per svariati motivi, si sono lanciati in questa nuova sfida accogliendo l’innovazione e facendola sempre più propria. Più resistenza, invece, da parte di chi lavora che fa fatica a cambiare il suo modo di comunicare. Per fortuna anche questa volta internet è stato di grande aiuto permettendo la nascita di servizi come questo per faxare direttamente online e dimenticare, finalmente, quelle vecchie ed ingombranti macchine presenti in ogni ufficio.

Giocare

Infine, forse l’azione che prima di tutte è stata influenzata è proprio quella del giocare. Prima, infatti, passavamo molto tempo in strada a giocare a calcio con gli amici o al massimo utilizzando costose consolle. Oggi, invece, sul web sono disponibili milioni di titoli ai quali è possibile accedere anche gratuitamente direttamente da pc o smartphone. I giochi di ruolo presenti in rete, inoltre, consentono di confrontarsi con utenti di tutto il mondo, in modo da ampliare l’esperienza di gioco. Insomma, quella di internet è una rivoluzione in grande, che sta portando grossi vantaggi alla nostra vita.

Internet è indubbiamente un mezzo che ci ha facilitato la vita, ma dobbiamo anche ammettere che ci espone anche ad innumerevoli pericoli come il mettere a rischio la nostra privacy e soprattutto quella dei più piccoli. Uno canale democratico ma che va saputo gestire da parte dei suoi utilizzatori.