Le agevolazioni fiscali sono aiuti introdotti dal Governo e riconosciuti per Legge, che hanno lo scopo di abbassare le imposte e le tasse da pagare durante la dichiarazione dei redditi. Possono essere riduzioni di base imponibile (deduzioni fiscali) o delle imposte previste (detrazioni fiscali) e servono generalmente a diminuire la pressione fiscale sui contribuenti. Quando però sono legate alle donazioni in favore delle Onlus, le agevolazioni fiscali si caricano di un ulteriore obiettivo: quello di incentivare le persone a donare costantemente e regolarmente e a trasformare questa pratica in una buona abitudine. In questo articolo vogliamo aiutarvi a capire meglio in cosa consistono e come gestire le agevolazioni fiscali sulle donazioni a Onlus sul modello 730.

Donazioni Onlus: agevolazioni fiscali per le persone fisiche

Qualunque persona fisica che decida di fare una donazione in denaro o di beni, sia essa singola o ripetuta nel tempo (mensile o annuale), ha diritto a due differenti tipologie di agevolazioni fiscali. Può cioè scegliere se detrarre oppure dedurre l’importo donato. Con la detrazione, si va a ridurre il valore delle imposte lorde sul reddito per un importo pari al 30% degli oneri, per un massimo di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. Con la deduzione è invece possibile ridurre il valore del reddito complessivo al fine di calcolare la base imponibile. In questo secondo caso, la persona può dedurre l’importo donato (senza limite assoluto) entro il 10% del reddito complessivo dichiarato. Si tratta di una scelta libera che ognuno può fare in base al proprio reddito e all’importo totale delle donazioni, ma le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

Donazioni Onlus: agevolazioni fiscali per le Aziende

Le Aziende che si rendono protagoniste di donazioni alle Onlus possono anch’esse godere di agevolazioni fiscali che consistono nella deduzione fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti assoluti. Rispetto alle persone fisiche, le Imprese non hanno la possibilità di detrarre ma, qualora siano in atto altri benefici fiscali e la deduzione per la donazione non possa essere interamente goduta, questa può essere portata in deduzione negli anni successivi, fino al quarto anno dalla prima dichiarazione.

Dove inserire le donazioni Onlus nel 730

Tutte le donazioni alle Onlus devono essere inserite nel Modulo 730 durante la dichiarazione dei redditi, in modo da ottenere le relative agevolazioni fiscali. Sia che si scelga la detrazione, sia che si opti per la deduzione, il quadro di riferimento è quello E relativo a “Oneri e spese”. Se si detrae, va presa in considerazione la sezione I sotto la voce “altre spese” (righi da E8 a E10), dove va inserita la cifra donata e il “Codice spesa” che identifica il tipo di detrazione. Se invece si deduce, la sezione di riferimento è la II (“Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”), nei righi E36, E24 ed E26. In entrambi i casi è necessario che la donazione sia stata effettuata con una modalità di pagamento rintracciabile e quindi non in contanti e che tutti i documenti relativi ai versamenti siano correttamente conservati e presentati al momento della richiesta di agevolazione fiscale.

Quali donazioni Onlus danno diritto alle agevolazioni fiscali

Tutte le donazioni alle Onlus legalmente riconosciute sono soggette alla possibilità di detrazione o deduzione fiscale. Per ottenere questa agevolazione fiscale è quindi necessario donare ad Enti, Organizzazioni e Associazioni no profit che portano avanti attività benefiche e sportive dilettantistiche, che si occupano di assistenza sociale e sanitaria, tutela dei diritti civili, cultura e istruzione e che lavorano nella ricerca scientifica e sanitaria o per portare aiuti a popolazioni colpite da calamità naturali, guerre ed epidemie o che si trovano in condizioni di emergenza.