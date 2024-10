Roma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Creare una password sicura, scegliere la complessità ideale, i caratteri giusti e, infine, ricordarla è uno dei primi passi a cui le persone dovrebbero prestare attenzione. Per questo l'azienda Ermes Cybersecurity ha stilato una lista di consigli da tenere a mente per creare password efficaci.

1) Più lunga è la password più difficile sarà decifrarla. E' consigliato utilizzare una password che abbia una lunghezza minima di 8-12 caratteri fino ad arrivare a 20.

2) Bisogna evitare di usare la stessa password per più di un account, altrimenti, scoperta quella, l'hacker avrà accesso ovunque.

3) Le password devono essere complesse, cioè devono contenere almeno otto caratteri e includere lettere, numeri e simboli.

4) Non bisogna utilizzare informazioni personali come il nome, cognome, data di nascita, nome del coniuge o dei figli.

5) Cambiare regolarmente la password aiuta a prevenire la sua violazione a lungo termine: è consigliabile farlo almeno una volta ogni tre mesi.

6) L'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla password.

7) Una password generata casualmente, utilizzando una combinazione di numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli, è una delle opzioni più sicure.

8) Un'altra soluzione può essere una passphrase, una serie di parole casuali messe insieme per creare una password. Le frasi hanno la stessa sicurezza delle password con caratteri casuali, ma sono più facili da ricordare. Ad esempio, la frase 'tre gattini rosa' può essere convertita nella password '3GattiniRosa!'. Questo tipo di password può essere più facile da ricordare e quindi meno probabile che si senta il bisogno di appuntarla in file terzi.

9) Una tecnica utile per creare una password complessa, ma facilmente memorizzabile, è quella utilizzare le prime lettere di una frase significativa: ad esempio, 'Il mio primo cane si chiamava Fido' diventa "IMpcscF!".

10) Un gestore di password può aiutare a creare e memorizzare password uniche e complesse per ogni account come fosse una cassaforte digitale. Si tratta di programmi o app che archiviano in modo sicuro e crittografato le credenziali di accesso e l’utente avrà a disposizione tutte le sue password ogni volta che ne ha bisogno.