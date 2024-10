Una 26enne della zona di Alba è stata salvata da un trapianto di fegato urgente all’ospedale Molinette di Torino. La ragazza ha rischiato la vita a causa di un colpo di calore: durante una delle caldissime mattinate scorse, è stata colta da un malore vicino alla sua casa in campagna ed è stata trovata dai famigliari in stato di incoscienza.

Trasportata all’ospedale di Cuneo, le sue funzioni vitali sono state stabilizzate dai medici ma nel frattempo è subentrata un’insufficienza epatica fulminante che ha reso necessario il trapianto di fegato.

Così la paziente è stata trasferita a Torino dove è stata messa in lista d’attesa con livello di priorità di super urgenza nazionale. Proprio in quel momento l’equipe medica era impegnata nel prelievo di organi in un altro ospedale piemontese. Il fegato del donatore è stato così diviso in due parti (Split Liver) e la parte sinistra è stata donata a un ricevente pediatrico, mentre quella destra, compatibile con l’urgenza della ragazza, alla 26enne.

La giovane, a meno di 2 ore dall’entrata in lista d’attesa, è stata portata in sala operatoria dove l’intervento è durato circa 8 ore. Dopo 4 giorni, le condizioni della paziente stanno progressivamente migliorando.

Una vita salvata che dimostra ancora una volta quanto sia straordinario il progresso medico.