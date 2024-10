Nella serata di ieri una donna italiana di 57 anni è stata uccisa dal compagno, 27enne anch'esso di nazionalità italiana. E' successo intorno alle 21.30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a Bologna.

Le volanti intervenute sul posto sono state allertate da alcuni inquilini. Gli agenti hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza.

Trasportata in ospedale, la donna è morta per il grave trauma cranico, colpita con un martello. Sul posto anche l’aggressore, il compagno, arrestato per omicidio.