Dopo il grande incendio divampato nel cielo con i recenti eventi astrologici nel segno del Leone, ecco che l’energia cambia elemento e passa dal Fuoco alla Terra. Tutta la coscienza che abbiamo acquisito durante il transito del Sole nel Leone, in riferimento a chi siamo e ai desideri del nostro cuore, ora, con il passaggio del luminare nel segno della Vergine, s’ha da radicare. Proprio il giorno in cui il Sole fa questo salto di segno, Mercurio che lo precede e reggente della Vergine, inizia il suo processo di retrogradazione.

La sensazione è che la corsa è stata frenata. È tempo di revisioni, analisi e azioni mirate a preparare il terreno dove piantare i nuovi semi caricati dall’energia solare leonina affinché possano dare buoni frutti. Questo cambio di ritmo, insieme alle opposizioni che si sviluppano nell’asse Vergine – Pesci fra Nettuno e Marte da una parte e Saturno ed il Sole dall’altra, possono generare stanchezza fisica, mancanza di forza di volontà, una certa frustrazione, confusione rispetto agli obiettivi, così come l’insorgere di paure ed insicurezze e la percezione di un blocco che ci impedisce di avanzare come vorremmo.

È una preziosa opportunità per fare un check dei nostri obiettivi e delle strategie più efficaci per realizzarli, così come del funzionamento della nostra mente e degli schemi inconsci che ci boicottano.

Questo transito ci invita a mettere il foco sul nostro benessere, ad amministrare bene il nostro tempo, ad essere più efficienti sul lavoro, ad introdurre abitudini più sane e a scorgere la magia della vita, istante per istante, evitando di alienarci dietro ai doveri che costellano le nostre giornate e mantenendoci saldi nella fiducia.

