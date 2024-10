Questa settimana avviene il passaggio di segno per due dei nostri archetipi interiori: Marte che entra nella Vergine e Mercurio, nel segno del Leone.

Iniziamo con Marte, il nostro guerriero, la nostra guerriera interiore che ora nell’ordinato e concreto segno della Vergine, si focalizza nel migliorare e ottimizzare i processi e a lavorare con impegno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati durante la scorsa Luna piena in Capricorno. L’opposizione con Saturno retrogrado nel segno dei Pesci, può farci sentire un senso di limite e di impotenza, ma se vissuto con coscienza ci da un plus di determinazione e disciplina per realizzare i nostri obiettivi.

Mercurio nel segno del Leone allinea la mente con il cuore, cerca canali di espressione creativi e artistici, si accende di entusiasmo e nuovi propositi. Ma l’opposizione con Plutone ci richiede una trasmutazione profonda degli schemi ereditati o creati sulla base di esperienze del passato, che ostacolano la nostra libera e autentica espressione.

Si perfeziona la quadratura fra Lilith e Urano, la ribellione deve lasciare spazio ad una liberazione matura e responsabile. La chiamata del cielo continua ad essere quella di incarnare noi stessi, in purezza, attorno al focolare del nostro cuore. Agire con la coerenza e la determinazione di un samurai che non contempla il tradimento di sé stesso. Troppo a lungo ci siamo auto esiliati, ora è tempo di ritornare a casa.