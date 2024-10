La Luna piena nel segno dell’Ariete ci ha introdotto nel clima rovente della stagione di eclissi, un momento di profonda trasmutazione di quegli aspetti della nostra personalità che abbiamo bisogno di lasciar andare per far emergere la nostra individualità più autentica.

Non è strano quindi che in questi giorni emergano con forza le nostre ombre: paure, rancori, invidie, desideri repressi, ossessioni…si manifestano per essere riconosciuti ed integrati con amore e compassione. Marte in Bilancia, in congiunzione al Nodo Sud, punto dove si verificherà l’eclissi di Sole anulare del 14 ottobre, si oppone a Plutone, in quadratura con i Nodi, generando un’atmosfera instabile, che facilmente può indurci allo scontro. Per evitare di generare ancora più distorsione, è necessario mantenere la calma ed esercitare la responsabilità, come requisito fondamentale per l’assunzione del nostro potere personale.

Venere, è al centro dell’attenzione perché è la reggente delle prossime due eclissi e proprio questa settimana lascia, dopo quattro mesi di scorribande, il segno del Leone, dove ci ha aiutato a connetterci ai desideri del cuore. Ora fa il suo ingresso nel segno della Vergine, per mano a Lilith, ed è tempo di radicare questa comprensione profonda nella realtà tangibile di tutti i giorni. Lo fa in opposizione a Saturno, richiamandoci anche qui al senso di responsabilità e maturità che comporta il cammino del cuore. Continua inoltre il dialogo armonico con Marte (reggente del Nodo Nord), mentre si connette armoniosamente con i Nodi, appoggiando questo movimento di ricerca di equilibrio fuori e dentro di noi, che è il leitmotiv di questo periodo.

Mercurio, a sua volta, si colloca nella punta della cometa che ha caratterizzato il cielo delle scorse settimane, con i tre transpersonali, Urano, Nettuno e Plutone, nella coda. Con questo transito abbiamo l’opportunità di depurare la mente fisica dalle illusioni, dalla tendenza all’escapismo e i programmi inconsci limitanti che ci mantengono schiavi del passato e allinearla alla mente superiore e alla sua saggezza.

La nostra coscienza si prepara per morire e poi rinascere.