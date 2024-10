Il 23 luglio il Sole ritornava a casa, nel suo domicilio dorato, il segno del Leone. E con lui, noi tutte stiamo ritornando a casa, in quello spazio sacro dove brilla la nostra luce individuale, unica, irripetibile: il nostro cuore.

La luce della coscienza (il Sole) ci guida come un faro, nel riprendere i passi del nostro cammino personale, quello che ci fa vibrare di gioia e che ci riconnette con la passione, l’amore, il gioco, la nostra essenza. Insieme al Luminare, Mercurio, Venere e Lilith, ci aiutano ad allineare mente ed emozioni, inconscio e mente conscia, perché dentro di noi ci sia sufficiente coerenza per poter sentire, forte e chiara, la voce del cuore.

Per farlo ci sarà forse bisogno di liberare aspetti dell’inconscio in cui abbiamo segregato pezzi di noi, giudicati a suo tempo, inaccettabili o memorie della nostra storia famigliare che è necessario riconoscere per poter sciogliere. Ci aiuteranno Lilith e Mercurio che sono ora congiunti e in quadratura con Urano a scoperchiare il vaso di Pandora e permettere che le verità che devono essere riconosciute, emergano e ci liberino.

Nel frattempo, Venere ha iniziato il suo processo di retrogradazione, che durerà ben una quarantena. Anche qui la trama del cielo è perfetta: per poter attualizzare i nostri desideri abbiamo a disposizione un classico ciclo di reset e riprogrammazione.

Che cosa voglio? Com’è la relazione con me stessa? E le mie relazioni? Quali sono gli schemi che ripeto? Che tipo di relazione desidero vivere? Che nuove associazioni e progetti voglio creare? Come creare nuove fonti di guadagno e gestire al meglio le mie risorse economiche? Queste sono le domande chiave in questi giorni in cui Venere riflette sui suoi gusti, desideri, valori e amori.

IL VIDEO