Quante volte ti sei tradit@ per sentirti inclus@? Quante volte ti sei negat@ per assicurarti l’amore della famiglia, di un compagno, per incasellarti in un lavoro o una funzione che ti mettesse al sicuro dall’essere respint@? Quante volte hai criticato il tuo corpo, ti sei sentit@ inadeguat@ e non meritevole? Quante volte ti sei mancat@ di rispetto, hai delegato il tuo potere e permesso che altri abusassero di te? Quante volte hai mancato d’amore nei tuoi confronti?

Questa settimana Lilith in congiunzione a Venere nel segno del Leone in quadratura con Urano, scoperchia il vaso di Pandora e fa emergere il risentimento, la frustrazione e l’impotenza di fronte all’autocensura che non ci permette di essere quello che siamo venuti ad essere.

Seguire la voce del cuore si manifesta come un’urgenza, una chiamata a cui non si può più fare orecchie sorde: essere autenticamente noi stessi è la chiave della felicità. Ma per riuscirci è fondamentale entrare in coerenza e riscattare i frammenti che abbiamo lasciato indietro, quelle parti di noi che abbiamo giudicato indegne di essere amate e che sono rimaste chiuse in un armadio.

Riscattare i nostri sogni più inconfessabili, riconoscere ciò che fa vibrare il nostro cuore di gioia, ciò che più amiamo e ci da piacere, ripara la dignità ferita del nostro Sole interiore e ci connette ad un presente gioioso, ricco e prospero.

La vita premia gli audaci! Muniamoci quindi di coerenza e coraggio per essere ciò che siamo ed andare proprio lì dove ci porta il cuore.

