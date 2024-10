Claudia ha iniziato a sfilare e posare, quando aveva quindici anni, nel suo paese natale, Bottidda, proseguendo con la partecipazione a diverse edizioni di Miss Italia e concorsi nazionali. Grazie alle sue prime apparizioni in passerella, è stata notata da un produttore televisivo che ha dato il via alla sua avventura nel mondo della pubblicità. Claudia è infatti stata protagonista, negli anni, di diversi spot pubblicitari e attualmente è la madrina del Magazine City & City.

Dopo i “chilometri in passerella”, Claudia vive un periodo faticoso ma ricco di soddisfazioni; va via di casa e si trasferisce a Sassari per studiare giurisprudenza, facoltà presso la quale consegue, intanto che sfila, lavora e studia, la tanto ambita laurea.

Le conduzioni

“Qualche anno fa – dice – la mia ennesima sfida, cimentarmi nella conduzione di serate folk. Il coraggio non mi è mancato, con piglio decisi di salire sul primo palco e presentare la mia prima serata, seguita da molte altre. Il folk è un pò il mio mondo in quanto, essendo goceanina e legatissima alla mia terra, conosco bene il sardo e sento mio gli usi e i costumi locali”.

Non le mancano carisma e coraggio, approda anche alla presentazione di diverse fiere sposi e, per menzionare una serata della quale va particolarmente orgogliosa, è stata l’anima della presentazione ufficiale della collezione dell’artista Roberto Ziranu al “Ghetto” di Cagliari. Viene chiamata anche per presentare un artista di fama internazionale, Descemer Bueno, partner e autore di personaggi del calibro di Enrique Iglesias, Ricky Martin e Romeo Santos. Nel susseguirsi di passerelle, palchi, fotografie e video, Claudia lavora come imprenditrice nel settore del mobile e, grazie alle sue progettazioni ed al suo fare affabile e sorridente, conquista la fiducia della clientela.

La politica

Cinque anni fa decide di intraprendere la prima sfida in un mondo che non conosce, quello della politica, e si candida alle elezioni comunali di Sassari. Per un pugno di voti non viene eletta ma l’esperienza la entusiasma ed il fuoco della politica si accende. Negli anni successivi matura delle personali convinzioni e mette bene a fuoco le sue idee e qualche mese fa riceve numerose proposte per candidarsi alla corsa per le elezioni regionali. Dopo lunghe riflessioni fatta insieme alla famiglia, decide di accettare la nuova sfida. L’elezione non arriva anche a causa della macchinosa legge elettorale e dei quozienti ma lei risulta comunque la più votata nella sua lista per il collegio di Sassari.

Gli interessi

“Amo il mondo della moda – ammette - adoro tutto quel che è attuale, dai social alle tendenze che si manifestano in giro per il mondo, mi considero una donna moderna forte di principi e valori tradizionali, quali la famiglia, gli affetti, l’onestà e la rettitudine morale”.

E’ sorridente di natura e mantiene il sorriso, anche se con amarezza, quando evidenzia le difficoltà alle quali è soggetto il mondo della donna nei diversi ambiti, da quello professionale a quello politico. Manifesta un forte disappunto nel commentare i fatti di cronaca che vedono le donne vittime di soprusi e violenze e si accende quando si accenna alla facilità con la quale, alcuni elementi, vengono lasciati liberi di commettere o reiterare atti violenti nei confronti delle donne.

Rimanere in Sardegna

“E’ un momento di riflessione – conclude Claudia Licheri – devo dare una svolta alla mia vita e sto valutando quali strade intraprendere, consapevole che niente mi verrà regalato e so che, qualsiasi direzione prenderò, dovrò lavorare sodo per ottenere dei risultati. Questo non mi spaventa, ho un carattere forte e determinato, che consiglio a chiunque abbia necessità d’aiuto nelle prossime decisioni”.

(Le foto sono state gentilmente concesse da Mariano Marcetti)