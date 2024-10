Claudia Aru, cantautrice sarda, sceglie come location, per il suo prossimo concerto, un luogo insolito destinato a pochi eletti: Punta La Marmora, la vetta più alta del Gennargentu, a 1834 metri di altitudine.

Zaino sulle spalle, scarpe da trekking e tanta pazienza sulle gambe, per chi vorrà vivere emozioni uniche, a contatto con la magia della natura, ascoltando Claudia Aru ad alta quota con la giusta sensibilità e ironia.

Sarà un concerto ukulele, voce e violino.

Claudia Aru, da sempre indipendentista mantiene il sentimento di identità nazionale e si fa strumento per comprendere noi sardi e la nostra terra. Un grido di dolore dalla terrazza più alta. Nelle sui testi infatti vi è un profondo esame di coscienza individuale e collettivo; da sempre attenta alla lingua sarda, agli insuccessi politici e alla resistenza del nostro popolo.

Salire a 1834 metri è senz'altro un percorso difficile, ma non impossibile: occorre camminare piano, con le giuste pause, affrontando le salite e superando gli ostacoli, per poi raggiungere la vetta.

Una metafora della vita questa, avviene nel trekking, come pure nella quotidianità e Claudia Aru sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per raggiungere le vette del successo.

I più tenaci che affronteranno questa avventura, potranno assistere allo spettacolo in uno spazio incontaminato di sublime bellezza, ma non solo, potranno cenare a base di prodotti locali, si dormirà sotto il cielo stellato in attesa di una nuova alba, il tutto condito con musica, racconti e "Tasinanta"….parole in sardo!

D’altronde viviamo in Sardegna, questo è il nostro lusso.

L'appuntamento è per sabato 5 agosto.

L’organizzazione è a cura di una azienda di servizi turistici (Your Sardinia Experience) http://www.yoursardiniaexperience.it/prodotto/trekking/

L’escursione sarà condotta da Guide Turistiche e Guide Ambientali escursionistiche regolarmente abilitate dalla RAS e dall’AIGAE.

Alla giornata prenderà parte Francesco Calledda, meglio noto come “Zigheddu”, instancabile camminatore e profondo conoscitore del Gennargentu, nonchè il sardo con più presenze alla Maratona di New York.

Info e prenotazioni:

+39.340 006 9191 Francesco /info@yoursardiniaexperience.com

Foto copertina: tratta da Fb Claudia Aru