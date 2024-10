Le bellissime immagini che Sardegna Live pubblica in esclusiva fanno emergere sempre più spesso il buon senso civico dei cittadini-volontari che, ancora una volta, si armano di buste, scope, rastrelli e guanti per ripulire lo schifo intorno alla zona del campo da calcio e da tennis a Torre delle Stelle, nel territorio comunale di Maracalagonis.

Poco importa se, dallo sfogo e dall’amarezza dei residenti “Le Amministrazioni Comunali non intervengono per risolvere” , l’importante è mettere in pratica la buona iniziativa mattutina per fare del bene all’ambiente e al decoro urbano circostante.

E per mettere in pratica un sano passatempo, in poche ore, questa mattina, è stato raccolto davvero di tutto, accumulato da un gruppetto di volontari, con adulti e bambini. Una vera e propria sorta di immondezzaio a cielo aperto, luogo dove peraltro gli incivili di turno avevano abbandonato nelle ultime settimane davvero ogni genere di rifiuto.