Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Nelle nostre classi non ci sono italiani e stranieri, ma bambine e bambini che hanno lo stesso diritto a una istruzione di qualità. Certo che dobbiamo cambiare la legge sulla cittadinanza, il Pd c'è, ma non per deludere le aspettative. Per noi chi nasce e cresce in Italia è italiano e non bisogna negare questo diritto". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Terni.