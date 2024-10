Ecco come era ridotta l’area antistante il cimitero di San Michele, in via Aldo Marongiu e via Delle Langhe: vi ricordate? un cumulo di rifiuti accumulati in quel budello che termina con un’area fantasma, regno di tossici e incivili.

Le foto lo hanno dimostrato anche in passato, quando Sardegna Live ha denunciato una squallida situazione, fotocopia di tante altre nel centro abitato: questa mattina quel luogo è tornato lindo, chissà fino a quando.

Teniamolo Pulito

“Come già altre volte – dice Truzzu - abbiamo ripulito l’area intorno al Cimitero di San Michele. Siccome in passato la pulizia non è durata molto, non credete che sarebbe bello tenerlo pulito? Magari almeno fino alle giornate nelle quali onoriamo i nostri cari defunti... e poi anche oltre? Ci proviamo? Vogliamo dare prova di civiltà e di amore per la città?”.