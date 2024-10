Un ciclista di 61 anni è stato travolto da un'auto mentre percorreva la strada provinciale che conduce da Quartu alla zona di S'Ecca S'Arrideli.

Il malcapitato è caduto rovinosamente al suolo, ma il conducente del veicolo non si è fermato per soccorrerlo ed ha fatto perdere le sue tracce.

Il ferito è stato soccorso da alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale di Quartu e il 118. Il 61enne è stato trasportato al Brotzu in codice rosso, ha diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia locale è sulle tracce del pirata della strada.