Polemiche a Nuoro dopo la chiusura della discarica di Su Berrinau. Le piccole e medie imprese dell'edilizia del territorio continuano a chiedere di avere almeno un centro momentaneo di raccolta e smaltimento inerti.

Un problema che sta provocando notevoli disagi agli imprenditori e alle loro aziende. "E' impossibile affrontare i problemi dell'economia del territorio in questa maniera, direi, superficiale - afferma il presidente sardo di Confapi Aniem Luigi Toro - Il problema della discarica era noto da anni, viste le continue proroghe all'operatività della vecchia discarica e ogni volta, quando si arriva alla chiusura definitiva, ci si trova senza una soluzione pronta. Questa situazione rischia di mandare in rovina le imprese, perché i costi per lo smaltimento diventano insostenibili".

Confapi Aniem Sardegna è "solidale con tutti gli imprenditori della zona e continuerà a sostenere la loro battaglia con il nostro delegato per la provincia di Nuoro, Graziano Orani, impegnato per tutelare gli interessi delle imprese. Attendiamo adesso una soluzione immediata non possiamo attendere i tempi lunghi della burocrazia e della predisposizione di una eventuale nuova discarica" conclude.