Con una lettera inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, all’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, e al Prefetto di Nuoro Alessandra Nigro, la referente di “Allerta in Barbagia”, Pina Cui, esprime preoccupazione per la chiusura del Ponte sa Codina tra Tonara e Sorgono per lavori di ristrutturazione che dovrà eseguire Anas.

“Considerando la situazione orografica disagiata e l’isolamento in cui versa il territorio Barbagia

Mandrollsai è importante affrontare questa situazione con la massima attenzione” scrive la referente del gruppo sottolineando soprattutto i gravi disagi che la chiusura del ponte comporterebbe per i pazienti e i mezzi di soccorso che devono raggiungere l’ospedale “San Camillo”.

La referente di “Allerta in Barbagia” chiede quindi che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente e terminati nel minor tempo possibile. “Questo ridurrà al minimo l’impatto sulla mobilità e consentirà una rapida riapertura del ponte” afferma Pina Cui. Ma viene chiesto inoltre di trovare una soluzione alternativa che consenta comunque il passaggio di mezzi di soccorso e automobili.