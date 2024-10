Saranno la mastoplastica additiva, cioè l'ingrandimento del seno, e la rinoplastica, ovvero il rimodellamento del naso, gli interventi più richiesti per il 2017.

Le previsioni per il 2017 sono state realizzate da Estetica24.com secondo cui le aree geografiche più 'calde' da cui arriveranno richieste per la mastoplastica additiva saranno la Campania, con Napoli capofila, seguita da Lazio, Emilia Romagna e Lombardia.

Per quanto riguarda l'intervento di rinoplastica per avere un naso più armonioso con il viso le regioni da cui arriveranno più richieste saranno anche in questo caso la Campania, seguita da Puglia, Umbria e Sardegna.

Dallo studio sembra quindi che saranno Napoli, e la Campania in generale, a conquistare lo scettro delle maggiori richieste di interventi di chirurgia plastica per il 2017.

A conferma dei dati acquisiti è stato intervistato un campione di chirurghi plastici che confermano l'interesse dei pazienti per rifarsi il seno e il naso, ma anche programmare per il 2017 interventi di liposuzione e blefaroplastica.