Attraverso una carrellata di foto scattate per la Milano Fashion Week e postate sul proprio profilo Instagram, Chiara Ferragni ha fatto impazzire i fan con uno scatto in particolare, molto hot, che la ritrae vestita solo con un paio di pantaloni di pelle bordeaux, e con la parte superiore completamente nuda. A "salvarla" dalla censura i lunghi capelli biondi che coprono il seno.

Nella foto Chiara sorride e tiene in mano un vassoio con due club sandwich. Tantissimi i like alle foto e i commenti entusiasti dei fan.

Non sono pochi ultimamente i look provocanti dell’influencer: per il primo giorno della Milano Fashion Week aveva sorpreso tutti con golfino viola, che arrivava solo fino a metà del seno, lasciando intravedere la parte finale.