Da tre anni Daniele Luttazzi è scomparso. Era uno dei comici più brillanti in circolazione. Lo è ancora. Saltò fuori un video da cui risultava che buona parte del suo repertorio (circa il 30%) era una copia dei grandi stand-up comedians americani (nomi poco conosciuti in Italia come Bill Hicks, Dan Savage, Emo Philips e celebrità che hanno fatto il giro del mondo come Woody Allen, Steve Martin e David Letterman).