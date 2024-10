In tanti se lo chiedono, “Com’è possibile che ci siano tutti questi centenari in un’isola così piccola?” I numeri non riescono ancora a spiegare questo miracolo e forse mai ci riusciranno ed è proprio questo il mistero che prova a raccontare la nuova campagna pubblicitaria del Brand di moda Chessa Lab, online da oggi su Facebook e Instagram.

La campagna “Chent’annos” per promuovere la nuova collezione omonima

La collezione “Chent’annos” raccoglie e descrive elementi, azioni e volti del miracolo più autentico della nostra terra. La longevità resterà un mistero per la scienza, ma gli occhi e i cuori non tradiscono quella sensazione di sicurezza e appartenenza che la famiglia, unita tra le generazioni, porta ai suoi membri.

Una sensazione che lenisce le ferite nei momenti di difficoltà ed esalta le emozioni in quelli di gioia. Rappresentata proprio nel logo del brand Chessa Lab, dalla figura forte e vitale di Nonna Iolanda.

E’ questa la chiave di lettura della campagna per pubblicizzare la nuova collezione pensata e ideata dal designer sardo Renato Chessa, direttore artistico del marchio di moda Chessa Lab, nato tra Milano e la Sardegna.

I nonnini

“Volevamo esprimere la continuità e quindi il senso di eternità, che i legami tra le generazioni portano con sé. E spesso questi legami emergono fuori nelle tradizioni e nei mestieri che vengono tramandati - ha commentato lo stilista Renato Chessa. “Così ci siamo lasciati ispirare da chi queste tradizioni le vive ancora tutti i giorni. Per esempio Ziu Gigliu, 99 anni di Vallermosa, che è stato sarto per tutta una vita o Tia Soboa Fancello con il suo bellissimo abito di Desulo che ha ispirato uno dei capi della nuova collezione, e la stessa Nonna Iolanda, 94 anni di Perdasdefogu”.

La campagna ruota dunque attorno a questi uomini e a queste donne simbolo dell’incredibile fenomeno della longevità sarda e in aggiunta riprende anche alcuni paesaggi e scene rappresentate sui capi della collezione, come un campo di grano che ha ispirato la maglietta “Trexenta” o la panchina della piazza di paese e i suoi immancabili fruitori nella creatività di “Fedà”.

Tutti gli scatti della nuova campagna sono stati realizzati in Sardegna e hanno coinvolto per la maggior parte persone comuni riprese in momenti di normale quotidianità.

Il marchio Chessa Lab è ormai presente nei più prestigiosi punti vendita in Sardegna, grazie ad una rete commerciale in costante espansione. Il brand punta a mantenere la crescita costante delle vendite sia offline, con obiettivo di espandersi in Italia e all’estero, sia attraverso l’ecommerce presente sul sito ufficiale www.chessalab.it

Chessa Lab é un marchio di abbigliamento creato nel 2015 dal designer sardo Renato Chessa.

Terminati gli studi di fashion design a Milano, dopo un’esperienza di quasi due anni nel gruppo Marzotto, grazie alla quale viene in contatto e collabora con i brand più noti delle passerelle milanesi, decide di mettersi in proprio creando il marchio Chessa Lab.

L’obiettivo è discostarsi dai canoni tipici industriali della produzione in serie, mantenendo un prodotto artigianale o semi artigianale lavorato totalmente in Italia. Esordisce con la collezione “Other Side”, una linea di magliette ispirata alla sua terra, giocando in modo ironico e mixando vari elementi tipici della Sardegna, dandole un tocco di creatività del tutto personale. «Il sogno è portare ciò che siamo, la nostra storia e le nostre origini al di là del mare che non dovrà più essere visto come limite o un ostacolo, ma un invito ad attraversarlo, per poter crescere».