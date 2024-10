Vi consiglio di non leggere questo articolo e guardare queste foto se avete fame o siete in procinto di mangiare, perché questa volta il giovane algherese Roberto Murgia ci fa davvero venire l' acquolina in bocca con i piatti preparati nell’ultima lezione che ha tenuto a Roma nella scuola di cucina Anna Moroni.

Abbiamo imparato ormai a conoscere questo grande talento della nostra Terra: Roberto, appassionato di pasticceria e di piatti tipici sardi, crea delle vere e proprie opere d’arte.

Alla lezione di sabato scorso, a cui hanno partecipato 16 persone che non sono volute mancare all’appuntamento, Roberto ha cucinato: culurgiones (primo piatto), panadas (secondo piatto), seadas (dolce) e coccoi prena (pane).

Ecco il fotoracconto della lezione