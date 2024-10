Fiumi d’inchiostro spesi per commentare la fine (ingloriosa) di un noto politico che ha segnato la storia d’Italia dell’ultimo ventennio. Troppa, decisamente troppa attenzione. A fronte delle urgenze che il nostro Stivale ammaccato è chiamato a fronteggiare, appare vergognoso che il giornalismo italiano (e straniero) si stia soffermando così a lungo sul tramonto di un anziano milionario.

Auguriamo al plutocrate di cui sopra di trascorrere una vecchiaia serena. C’è vita anche oltre la sfera pubblica: bisogna che qualcuno di cui si fida ciecamente glielo faccia presente. Viva l’attimo, non stia lì a crucciarsi pensando al posto che la Storia gli riserverà. Si goda l’intimità domestica con la fidanzata Pascale, ma soprattutto –visto che la carne è debole per tutti, anche per gli ex premier- vada a rimorchiare nelle discoteche: i “deca”, si sa, sono sempre stati un argomento più che convincente per le fanciulle in fiore.

Questo per quanto riguarda il suo personale futuro. Allargando lo sguardo, c’è un’Italia che non se la passa per niente bene sotto vari aspetti. Per avere ben chiaro il quadro in cui ci stiamo muovendo, conviene rivolgersi a un poeta. Ivano Fossati, due anni fa, incise una canzone dal titolo “La decadenza”. Gli artisti, quelli bravi, hanno l’orecchio molto fino, carpiscono prima degli altri che nell’aria c’è qualcosa che non torna, che non va per il verso giusto.

La decadenza (I.Fossati)

In piena decadenza

Le parole non hanno chance

È proprio una faccenda inquietante

Il pensiero che degenera



Facciamo un affare con Dio

Che ci lasci una seconda possibilità

Se può



In questa decadenza

In mezzo a tanta oscurità

Le speranze non hanno chance

C’est la décadence

C’est la décadence



Nessuna incertezza mai più

In nome del cielo davvero mai più

Qui serve un segno di rispetto per la gente

In questa bassa marea

Serve un lampo nell’aria che si accenda

Oppure un’idea

C’est la décadence

C’est la décadence



Mi guardo a sinistra

Poi guardo verso destra

E tutto quello che ho da vedere

È una frontiera da attraversare con te

Facciamo un affare noi due

Che ci diamo una seconda possibilità



È la sopravvivenza

È un biglietto per andare più avanti

È trovare un lavoro

È decenza

È sapere con chi stare



È la differenza

È un biglietto per andare più avanti

È trovare un lavoro

È decenza

È sapere a chi spingere davanti

C’est la décadence



In questa decadenza

Le parole non hanno chance

C’est la décadence

In questa decadenza

Le persone non hanno chance

C’est la décadence

C’est la décadence