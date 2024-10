Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, con 35 consiglieri regionali guidera' una maggioranza composta da numerosi volti nuovi.

Tanti i sindaci, poche le donne, solo due le neoelette: Rossella Pinna, sindaco di Guspini, e Daniela Forma.

Il primo cittadino di Sassari, Gianfranco Ganau sbanca in tutta l'isola, prendendo 9.700 preferenze, che potrebbero portarlo sullo scranno piu' alto del palazzo di via Roma, quello del Presidente dell'Assemblea.

Le conferme degli uscenti riguardano Cesare Moriconi, Lorenzo Cozzolino, il capogruppo uscente Giampaolo Diana, Franco Sabatini, Pietro Cocco, Gavino Manca, Antonio Solinas, Marco Espa e Luigi Lotto.

Entrano in via Roma Piero Comandini e Walter Piscedda, sindaco di Elmas, Gigi Ruggeri (pediatra ed ex sindaco di Quartu Sant'Elena), Sandro Collu, sindaco di Sanluri (paese di Renato Soru), Giuseppe Meloni, sindaco di Loiri Porto San Paolo, Salvatore Demontis (assessore a Sassari) e Mario Tendas, vicesindaco di Solarussa e Roberto Deriu, presidente della Provincia di Nuoro.

Sel entra con 4 consiglieri: l'uscente Daniele Cocco, poi Francesco Agus, il segretario regionale Luca Pizzuto ed Eugenio Lai o Nicola Comerci.

I Rossomori entrano in Consiglio con due medici, Emilio Casula e Paolo Zedda. Per l'Upc l'unico consigliere regionale eletto e' Pierfranco Zanchetta in Gallura, Augusto Cherchi e Pier Mario Manca rappresenteranno il Partito dei Sardi, la Sinistra sarda sara' rappresentata da Fabrizio Anedda.

C'e' attesa per gli eletti che saranno determinati dal complesso calcolo dei resti.